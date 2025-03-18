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Dünya
AA 18.03.2025 16:49

Honduras'ta 18 kişiyi taşıyan uçak denize düştü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, 18 kişiyi taşıyan küçük bir uçağın denize düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Honduras'ta 18 kişiyi taşıyan uçak denize düştü
[Fotograf: Reuters]

Roatan Valisi Hugo Varela, gazetecilere yaptığı açıklamada, Juan Manuel Galvez Havaalanı'ndan Trujillo kentine gitmek üzere havalanan uçağın, kısa süre sonra Roatan Adası açıklarında denize düştüğünü belirtti.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 5 kişinin kurtarıldığı, 12 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını dile getiren yetkililer, kayıp 1 kişi için ise çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yerel basına göre, uçak, denize düştükten sonra alev aldı. Bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Sivil havacılık yetkilisi Carlos Padilla, uçağın pistin sağına doğru keskin bir dönüş yaptığını ve ardından suya düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenler arasında Honduraslı müzisyen Aurelio Martinez'in de bulunduğunu belirtti.

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