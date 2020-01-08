ABD Başkanı Trump açıklama yapıyor08 Ocak 2020 Çarşamba 17:15 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 19:34
ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran’ın yaptığı füzeli misillemelere dair açıklama yapıyor.
Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:
-ABD Başkanı olduğum sürece İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olma hakkını elde edemeyecek.
-Dünkü saldırılardan hiçbir Amerikalı zarar görmedi, tüm askerlerimiz güvende.
-Caydırıcı kuvvetler ve önleyici sistemimiz başarılı bir şekilde devreye girdi.
-Dünyadaki en önemli terörist olan Kasım Süleymani ortadan kaldırıldı. (Süleymani'nin) Birçok çirkin olayın altında imzası vardı.
-Süleymani'nin elleri hem Amerikalıların hem de İranlıların kanıyla kirlenmişti. O, çok daha uzun zaman önce ortadan kaldırılmalıydı.
-İran şiddeti desteklemeye devam ettikçe istikrar ve barış buraya gelemez.
Ne olmuştu?
ABD'nin 3 Ocak'ta, Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişiyi öldürmesinin ardından bölgede tansiyon düşmedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenen "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.
İran, saldırıda 80 ABD'li askerin vurulduğunu iddia etmiş, ABD tarafı bu iddiayı yalanlamıştı.
Kaynak: TRT Haber