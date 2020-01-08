Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-ABD Başkanı olduğum sürece İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olma hakkını elde edemeyecek.

-Dünkü saldırılardan hiçbir Amerikalı zarar görmedi, tüm askerlerimiz güvende.

-Caydırıcı kuvvetler ve önleyici sistemimiz başarılı bir şekilde devreye girdi.

-Dünyadaki en önemli terörist olan Kasım Süleymani ortadan kaldırıldı. (Süleymani'nin) Birçok çirkin olayın altında imzası vardı.

-Süleymani'nin elleri hem Amerikalıların hem de İranlıların kanıyla kirlenmişti. O, çok daha uzun zaman önce ortadan kaldırılmalıydı.

-İran şiddeti desteklemeye devam ettikçe istikrar ve barış buraya gelemez.

Ne olmuştu?

ABD'nin 3 Ocak'ta, Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişiyi öldürmesinin ardından bölgede tansiyon düşmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenen "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

İran, saldırıda 80 ABD'li askerin vurulduğunu iddia etmiş, ABD tarafı bu iddiayı yalanlamıştı.

Kaynak: TRT Haber