Ottawa polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre saldırı, Gilmour Caddesi'nde, Kanada Parlamentosunun yaklaşık 1,5 kilometre yakınında meydana geldi.

Polisin saldırgana karşılık verdiği ve olay yerini giriş-çıkışlara kapattığı kaydedildi.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB