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Kanada Parlamentosu yakınında silahlı saldırı08 Ocak 2020 Çarşamba 16:52 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 17:03
Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Parlamento binası yakınında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Ottawa polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre saldırı, Gilmour Caddesi'nde, Kanada Parlamentosunun yaklaşık 1,5 kilometre yakınında meydana geldi.
Polisin saldırgana karşılık verdiği ve olay yerini giriş-çıkışlara kapattığı kaydedildi.
Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB— Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020
Kaynak: TRT Haber
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