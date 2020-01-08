Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-ABD Başkanı olduğum sürece İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olma hakkını elde edemeyecek.

-Dünkü saldırılardan hiçbir Amerikalı zarar görmedi, tüm askerlerimiz güvende.

-Caydırıcı kuvvetler ve önleyici sistemimiz başarılı bir şekilde devreye girdi.

-Dünyadaki en önemli terörist olan Kasım Süleymani ortadan kaldırıldı. (Süleymani'nin) Birçok çirkin olayın altında imzası vardı.

#SONDAKİKA

[İran'ın ABD'ye saldırısı] ABD Başkanı Trump: Kasım Süleymani'nin birçok çirkin olayın altında imzası vardı. Onu durdurmayı başardık. Bu eylemle birlikte biz sağlam bir mesaj gönderdik.https://t.co/t3EGUxtd84 pic.twitter.com/IOtUQNIWRD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2020

-Süleymani'nin elleri hem Amerikalıların hem de İranlıların kanıyla kirlenmişti. O, çok daha uzun zaman önce ortadan kaldırılmalıydı.

-İran şiddeti desteklemeye devam ettikçe istikrar ve barış buraya gelemez.

-NATO'dan Orta Doğu'daki süreçte çok daha fazla yer almalarını isteyeceğim.

#SONDAKİKA

ABD Başkanı Trump: Hep birlikte çalışıp İran ile bir anlaşmaya varmalıyız. İran şiddeti destekledikçe barış gelemez. NATO, çok daha fazla Ortadoğu’daki süreçte yer almalı.https://t.co/t3EGUxtd84 pic.twitter.com/NI2SLrj1Ed — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2020

-Orta Doğu'nun petrollerine ihtiyacımız yok.

-ABD ordusu 2,5 trilyon dolar harcanarak yeniden yapılandırıldı. Füzelerimiz büyük, etkin ve hızlı. Ancak sahip olmamız, bunları kullanacağımız anlamına gelmez.

Ne olmuştu?

ABD'nin 3 Ocak'ta, Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişiyi öldürmesinin ardından bölgede tansiyon düşmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenen "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

İran, saldırıda 80 ABD'li askerin vurulduğunu iddia etmiş, ABD tarafı bu iddiayı yalanlamıştı.

Kaynak: TRT Haber