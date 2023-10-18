ABD Başkanı Joe Biden İsrail’de

İsrail'e ulaşan Biden'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, Gazze'ye kritik insani yardımların girmesine izin verilmesi için baskı yapması bekleniyor.

ABD Başkanı'nın ziyaretinde, ölen ve rehin alınan İsraillilerin aileleri ve İsrailli ekiplerle de görüşmesi planlanıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyaretinde, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıklamıştı.

Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD Başkanı Biden'ın dönüş yolunda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yapmayı planladığını aktarmıştı.

Ürdün ziyareti iptal edilmişti

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Biden’in Tel Aviv ziyaretinden sonra Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırının ardından Filistin'de 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararıyla iptal edildiği açıklanmıştı.