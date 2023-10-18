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Dünya
AA 18.10.2023 11:25

Çin'de 3 yıl tutuklu kalan Avustralyalı gazeteci, suçunun "yayın yasağının ihlali" olduğunu belirtti

Çin'de "casusluk" suçlamasıyla 3 yıl tutuklu kalmasının ardından tahliye edilen Avustralyalı gazeteci Çıng Ley, Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) için çalışırken "yayın yasağını ihlal ettiği" için tutuklandığını söyledi.

Çin'de 3 yıl tutuklu kalan Avustralyalı gazeteci, suçunun "yayın yasağının ihlali" olduğunu belirtti

Çıng, serbest bırakıldıktan sonra Sky News Australia'ya verdiği röportajda, Çin'de tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'de Ağustos 2020'de gözaltına alındığında devlet televizyonu CGTN'de sunuculuk yaptığını belirten Çıng, tutuklanma nedeninin bir yayın esnasında Pekin hükümeti tarafından uygulanan yayın yasağını birkaç dakikalığına ihlal etmek olduğunu belirtti.

Çıng, söz konusu yayın yasağı hakkında detay vermedi.

Çin'de Ağustos 2020'de gözaltına alınıp, Şubat 2021'de "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan Çıng, tahliye edilmesinin ardından 11 Ekim'de Avustralya'ya dönmüştü.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Çin'de 3 yıl casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Çin ve Avustralya vatandaşı gazeteci Çıng Ley'in tahliyesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştiğini söylemişti

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