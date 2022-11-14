Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 17:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Başkanı Biden: Yeni bir soğuk savaşa ihtiyaç yok
[Fotograf: AA]
ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda G20 Zirvesi öncesi basın toplantısında, "Yeni bir soğuk savaşa ihtiyaç yok" dedi.
Biden’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Şi ile görüşmemiz açık ve samimi geçti
- Tek Çin politikasında değişiklik yok
- ABD Dışişleri Bakanı Blınken'ın iletişim kanallarının açık tutulması için Çin’e gitmesini istedim
- Çin'in yakın zamanda Tayvan’ı işgal etmek için bir girişimde bulunacağını düşünmüyorum
- ABD yeniden lider konumunda
- Seçim sonuçları gösteriyor ki dünyadaki demokratlar hala kenetlenmiş durumda
- Herson Ukrayna için kayda değer bir zafer
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Joe Biden ABD
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