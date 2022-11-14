Beyaz Saray, CIA Direktörü William Burn'ün Ankara’da Rus istihbarat şefi ile görüştüğünü açıkladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ev sahipliğinde yapılan görüşmede, nükleer risk ve tutuklu Amerikalılar konusu ele alındı.

Beyaz Saray, CIA Direktörü William Burn'ün Ankara’da Rus istihbarat şefi ile görüştüğünü açıkladı. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/hFlFWclxTt pic.twitter.com/IGVbTAADRu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 14, 2022

Burns'ün, Rusya'ya, olası nükleer güç kullanması durumunda doğabilecek sonuçları aktardığı belirtildi.

"Ukrayna ile ilgili herhangi bir müzakere olmadı" denildi. Görüşmede tutuklu Amerikalılar konusunun da ele alındığı ifade edildi.

Rusya'ya iletişim kanalları açık mesajı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ile özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda Rusya ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti.

Yetkili, "Bu çabalar kapsamında Bill Burns, bugün Ankara'da Rus istihbarat mevkidaşıyla bir araya gelecek. Hiçbir şekilde bir müzakere olmayacaktır. Burns, Ukrayna savaşının çözümünü görüşmeyecek. Burns, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının sonuçları ve stratejik istikrarda gerginliğin tırmanmasına yönelik mesaj iletecektir." bilgisini paylaştı.

Açıklamada, Burns'ün Rusya'da "haksız" yere tutuklu Amerikan vatandaşları mevzusunu da dile getireceği aktarılarak, "Bu görüşme konusunda Ukrayna'ya bilgi verdik. Biz, temel prensibimize sıkı sıkıya bağlıyız: Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz." ifadesi kullanıldı.