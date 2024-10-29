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Dünya
AA 29.10.2024 00:22

ABD Başkanı Biden, başkanlık seçimleri için erken oy kullandı

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullandı.

ABD Başkanı Biden, başkanlık seçimleri için erken oy kullandı
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Biden, sabah saatlerinde Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir seçim merkezine giderek erken oy verdi.

Amerikan medyasının yoğun ilgi gösterdiği erken oy kullanma işlemi için seçim merkezine giden Biden, burada diğer Amerikalılarla birlikte sıraya girdi ve seçmenlerle sohbet etti.

Oyunu kullanacağı binaya girişinde tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadına yardım eden Biden, kimlik kontrolünün ardından önündeki ekranda elektronik imzasını attı.

Daha sonra kendisine gösterilen oy kullanma makinesine yönelen Biden, kapalı bölmedeki makinede oyunu kullandı.

Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Biden, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı bazı açıklamalara atıf yaparak bu açıklamaların "çok utanç verici" olduğunu söyledi.

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