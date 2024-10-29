Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 710'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğüna dikkat çekildi.

İsrail'in ülkeye yönelik dünkü saldırılarında 38 kişinin öldüğü, 124 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, böylece İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonucu 27 Ekim Pazar gününe kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 710'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında düne kadar yaralananların sayısının ise 12 bin 592'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.