Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, çıkışlarıyla gündemden düşmüyor.

Amerikan basını, milyarder iş insanının, Tesla şirketinin üst düzey yöneticilerine e-posta gönderdiğini yazdı.

İddiaya göre söz konusu e-postada Elon Musk, ekonomiye dair oldukça kötü bir his taşıdığını yazdı.

"Çalışan sayısının yüzde 10 azaltıması gerekiyor"

Çalışan sayısının yüzde 10 azaltılması gerektiğini ifade etti. Şirketin dünya genelindeki tüm işe alımlarının da durdurulmasını istedi.

Amerikan basınında yer alan haberin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 9'dan fazla değer kaybetti.

Elon Musk'ın ekonomiye dair çıkışı, ABD Başkanı Joe Biden'a soruldu.

Biden, Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına esprili bir dille, "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum" dedi.

Biden'a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Musk ise "Teşekkürler Sayın Başkan" mesajıyla, NASA'nın SpaceX'i Amerikalıları uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.