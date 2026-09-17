ABD, Ay savaşlarına mı hazırlanıyor?

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, çarşamba günü Washington dışında düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ABD ordusunun “deniz tabanından Ay ile Dünya arasındaki uzaya kadar” savaşmaya, dayanıklı olmaya ve kazanmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

“Cislunar uzay” olarak adlandırılan bölge, Dünya'nın yüzeyi ile Ay arasındaki alanı ifade ediyor.

2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan ve ABD ordusunun en yeni kuvveti olan Uzay Kuvvetleri de uzayda ve Ay çevresinde savaşmaya hazırlanıyor.

Uzay Kuvvetleri Muharebe Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Gregory Gagnon, insanlığın uzayda daha derin bölgelere ilerlediğini belirterek, “Uzay Kuvvetlerinin görevi, ABD'nin çıkarlarını savunmaya hazır olmaya yardımcı olmak” dedi.

Silahlar konuşlandırılıyor

ABD ordusunun Dünya'nın yüksek yörüngesi ile Ay arasındaki bölgede savaşmaya hazırlandığına ilişkin açıklama, Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink'in ABD'nin “yörüngede uzay kontrol silahları” konuşlandırdığını açıklamasından günler sonra geldi.

Son günlerde ABD'li askeri yetkililer tarafından uzay silahlarına ilişkin yapılan açıklamalar, uzayın yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılması ve askeri faaliyetlerden arındırılması yönündeki uzun süredir devam eden anlayışlarla çelişiyor.

Uzay Savaşları

Uzay Kuvvetleri, ABD'nin olası rakiplerinin uzayı bir savaş alanına dönüştürmeye çalışabileceğini belirtiyor.

ABD dahil birçok ülke, Dünya yörüngesindeki uyduları vurabilecek kapasiteye sahip olduğunu gösterdi. Ancak bu gösterimler, yerden kendi uydularına karşı gerçekleştirildi.

Gagnon, istihbarat birimlerinin “potansiyel rakiplerin savaşı uzaya taşımaya çalıştığı” konusunda açık olduğunu söyledi.

Gagnon, Çin Halk Cumhuriyeti gibi potansiyel rakiplerin uzayda çeşitli faaliyetleri aktif şekilde yürüttüğünü belirtti.

Çin, 2024'te uzay krizlerini yönetme kapasitesini artırmakla görevlendirilen kendi askeri uzay birliklerini kurdu.

Çin karşı çıkıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin uzayda silah konuşlandırmasıyla ilgili olarak Çin'in uzayın barışçıl kullanımını her zaman savunduğunu söyledi.

Guo, Çin'in uzay güvenliğini koruduğunu ve uzayın silahlandırılmasına, askerileştirilmesine ve bir silahlanma yarışına karşı çıktığını belirtti.

Guo ayrıca ABD'ye “uzaydaki askeri hazırlıklarını genişletmeyi bırakması” çağrısında bulundu.

Uzaya silah konuşlandırılmasının veya Ay çevresinde bunların kullanılmasına yönelik olası planların, uzayın askerileştirilmesini engelleyen uluslararası anlaşmaları ihlal edip etmeyeceği ise henüz net değil.

[Pekin’de Çin Uzay Merkezi]

"Dış Uzay Antlaşması"

ABD ve Çin'in de imzaladığı 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması, Ay gibi gök cisimlerinin “yalnızca barışçıl amaçlarla” kullanılmasını öngörüyor.

Antlaşma, nükleer silahların uzaya yerleştirilmesini de yasaklıyor. Ayrıca ülkeleri, uzay araçlarının neden olduğu zararlardan sorumlu tutuyor.

İki yıl önce, ABD'nin Rusya'nın uzay tabanlı bir silah geliştirdiğine ilişkin haberlerin ardından Birleşmiş Milletler'de uzayın askerileştirilmesine karşı önlemlerin güçlendirilmesi yönünde yeni bir girişim başlatılmıştı.

Gagnon ayrıca ABD'nin önümüzdeki beş yıl içinde Uzay Kuvvetlerinin büyüklüğünü iki katına çıkararak yaklaşık 25 bin personele ulaştırmayı hedeflediğini söyledi. Bu büyümenin yaklaşık üçte ikisinin Muharebe Kuvvetleri Komutanlığına ayrılması planlanıyor.

