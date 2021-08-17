Kabil'deki tahliyelerle ilgili olarak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Tümgeneral William Hank Taylor, bugün 4 binden fazla ABD askerinin Kabil'de olacağını söyledi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın şu an güvenli olduğunu belirten Taylor, "Türkler havalimanın güvenliğine ve işleyişine yardım etmeye devam ediyor" dedi.

Saatte bir uçak kalkacak

Havalimanının şu an askeri uçuşlar ve sınırlı sayıda ticari uçuşa açık olduğunu ifade eden Taylor, 24 saat içinde saatte bir uçak kaldırmayı ve günlük 5 bin ila 9 bin kişiyi Afganistan'dan tahliye etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Pentagon Taliban ile görüşüyor

Tümgeneral Taylor, şimdiye kadar Taliban'dan herhangi bir saldırı ya da tehdit olmadığını vurgulayarak, "Havalimanındaki komutanlarımız sahada havalimanı dışındaki Taliban komutanlarıyla iletişim halinde, onlarla görüşüyoruz" diye konuştu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar süreceğini söyledi.