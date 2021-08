Afganistan'da Taliban, bütün hükümet yetkilileri için genel af ilan etti, rutin işlerine dönmelerini istedi. Halkın da gündelik yaşamlarına devam etmeleri çağrısında bulundu. Kadınları hükümete katılmaya çağırdı.

Bir Taliban yetkilisi de, Afgan televizyon kanalındaki yayında kadın spikere konuştu.

Taliban: Hiçbir düşman istemiyoruz"

Taliban sözcüsü kadınların eğitim, sağlık ve diğer alanlara katılma hakkı olduğunu, kadınların çalışacağını söyledi. Hiçbir iç ve dış düşman istemediklerine dikkat çekti. ABD'den veya uluslararası toplumdan kimsenin zarar görmeyeceğini vurguladı.

Taliban: İntikam alınmayacak

Sözcü, 20 yıldır Taliban'a karşı mücadele eden tüm askerlerin de bağışlandığını söyledi.

Afganistan'da artık uyuşturucu kaçakçılığının yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.

"Elçilik binalarına girmeyin"



Taliban militanlarına da disiplini korumaları, diplomatik binalara girmemeleri veya elçilik araçlarına müdahale etmemeleri talimatı verdi.

UNICEF: İhtiyatlı şekilde iyimseriz



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Afganistan'daki durum için, "İhtiyatlı bir şekilde iyimseriz." vurgusu yaptı. Bazı Taliban yerel temsilcilerinin kız çocuklarının okula gitmesinden yana olduklarını açıkladı.

NATO temsilcisi Pontecorvo: Pist açık, durum kontrol altında



NATO'nun Afganistan'daki kıdemli sivil temsilcisi Stefano Pontecorvo, Kabil havalimanından güncel video paylaştı. Paylaşımında havalimanında durumun kontrol altına alındığını, pistin açık olduğunu duyurdu.

Another day in #Kabul HKIA airport. Situation under control #Afghanistan pic.twitter.com/PewkXN5F16