ABD'nin çekilmesiyle birlikte Afganistan'da birçok vilayeti hızla kontrolü altına alan Taliban, son olarak başkent Kabil'i ele geçirdi. Başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere yabancı misyon temsilciliklerinin tahliyesi ise büyük bir kargaşaya neden oldu.

Peki, dünya basını ABD'nin geri çekilmesini ve Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasını nasıl gördü?

Washington Post

"Afgan savaşındaki son görüntüler 20 yıllık başarısızlığı gösterdi"

The New York Times

"Afganistan'da ABD'ye yardım eden binlerce kişi kapana kısıldı. Şimdi ne olacak?"

BBC

"ABD, Kabil'den çekilmeyi savunurken öfke ve korku büyüyor"

The Guardion

"Buna değdi mi? Taliban'ın yönetimi devralışı ile gaziler bozguna uğradı"

Bild

"Alman ordusu sadece 7 kişiyi kurtarabildi. Merkel ise sinemada gülüyor"

Die Welt

"Hepimiz durumu yanlış değerlendirdik"

France 24

"Kaotik görüntülerin kaydedildiği Kabil Havalimanı'nda tahliyeler yeniden başladı"

Kathimerini

"Afganistan, Taliban'ın insafında"

To Vima

"ABD, Afganistan'daki yenilgiyi pahalıya ödeyebilir"



Egemen Kazakistan

"Güç Taliban'a geçti"

Aykın

"Taliban Orta Asya için tehdit mi?"

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında 2020'nin şubat ayında varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Katar'ın başkenti Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son 1 ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.