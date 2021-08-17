Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın nükleer silah üretiminde de kullanılabilen uranyum metali üretmeye devam ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı UAEA Başkanı Rafael Grossi tarafından İran'ın nükleer programına ilişkin üye ülkelere sunulan rapora göre, ocak ayında uranyum metali üretmeye başlayan İran, şu ana kadar nükleer silah üretiminde de kullanılabilen yüzde 20 zenginleştirilmiş 200 gram uranyum metali üretti.

İran uranyum metali için çalışmalara başladığını duyurmuştu

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

İran, bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye Kasım 2020'de düzenlenen suikastın ardından hükümetin itirazlarına rağmen 1 Aralık 2020'de Mecliste onaylanan nükleer yasa kapsamında, 5 Ocak'ta uranyumu yüzde 20 zenginleştirdiğini duyurmuştu.

Nükleer anlaşmanın tarafları: Derin endişe duyuyoruz

Tahran yönetimi 13 Ocak'ta da uranyum metali üretimi için çalışmalara başladığını açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmesinden ve uranyum metali üretmesinden "derin endişe" duyduklarını bildirmişti.

UAEA Başkanı Grossi, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'ın İsfahan'daki uranyum zenginleştirme tesislerinde 3,6 gramlık az miktarda uranyum metali ürettiğini söylemişti.

İran, nükleer programının barışçıl olduğunu ve uranyum metalinin sivil nükleer programı doğrultusunda geliştirildiğini savunuyor.