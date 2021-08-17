Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus güvenlik güçleri Kırım Tatarı Türklerin evine baskın düzenledi
[Fotoğraf: AA]
Kırım Dayanışması Platformu, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da, 5 Kırım Tatar Türkü'nün evlerine 05.00 civarında baskın düzenlendiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu duruma tepki gösterdi.
Kırım Dayanışması Platformu, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da, 5 Kırım Tatar Türkü'nün evlerine 05.00 civarında baskın düzenlendiğini açıkladı.
Baskında 5 kişinin Rus güvenlik güçlerince gözaltına alındığı ifade edildi.
Zelenskiy'den tepki
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "bu kabul edilemez eziyetler bir an önce durmalı" açıklamasında bulunarak tepkisini göstererek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.
Zelenskiy, uluslararası toplumu Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki ihlallerine tepki gösterme çağrısında bulundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada gözaltıların "provokasyon" olduğunun altı çizildi.
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