Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde Sultan Mahmud cumhurbaşkanı oldu
Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) adayı Sultan Mahmud, cumhurbaşkanı seçildi.
Yerel basındaki haberlere göre, 53 sandalyeli Yasama Meclisindeki oylamada 34 oy alan Mahmud, Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir'in (AJK) 28'inci cumhurbaşkanı oldu.
Muhalefet partilerinin ortak adayı Mian Abdul Vahid ise 16 oy alabildi.
Mahmud, AJK Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han'dan görevi 24 Ağustos’ta devralacak.
Pakistan'ın AJK bölgesinde 25 Temmuz'da düzenlenen Yasama Meclisi seçimlerini Pakistan Başbakanı İmran Han'ın liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) kazanmıştı.
Etiketler: Pakistan
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