Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'ın Kabil Büyükelçiliği ile Herat Başkonsolosluğu açık kalacak
[Fotoğraf: Reuters]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afganistan'daki Kabil Büyükelçiliği ve Herat Başkonsolosluğunu açık tutmaya devam ettiklerini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ülkesinin Afganistan'daki diplomatik misyonlarının faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Kabil Büyükelçiliği ile Herat Başkonsolosluğunun açık olduğunu ve faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
Bazı medya organlarında çıkan haberlerde Afganistan'ın başkenti Kabil'de sadece Rusya, Çin ve Pakistan büyükelçiliklerinin açık olduğu ifade edilmişti.
Etiketler: İran Afganistan Taliban
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