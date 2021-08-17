Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan Google'a ceza
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyon ruble para cezası verdi.
Ülkede benzer ihlallerden ötürü Google’a geçen ay toplam 12,5 milyon ruble para cezası verilmişti.
Sıradaki Haber
Rusya: Kabil sokaklarında olumlu süreçlerin yaşandığını görüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz