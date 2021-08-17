NATO Genel sekreteri Stoltenberg, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamanın satır başları şöyleydi:

- Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar.

- ABD'nin geri çekilme kararını diğer üyeler izledi ama burada Taliban'ın güç kazanma riski vardı. Son haftalarda beklenmedik hızla hem ordu hem de siyasi mekanizma çöktü.

[Kabil Taliban kontrolünde] NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Sormamız gereken önemli soru ''Eğitim verdiğimiz, desteklediğimiz, silah verdiğimiz bu güçler neden Taliban'a karşı güçlü olamadı?''https://t.co/vbrRfuk5O0 pic.twitter.com/WMh4mb4M6N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 17, 2021

- NATO'nun Afganistan görevini dürüst şekilde gözden geçirmeliyiz. Öğrenilmesi gereken dersler var.

- Uzun vadede faydalı olacak yerel kapasiteyi inşa ettiğimizi düşünüyorduk ama bizim eğittiğimiz ve donattığımız bu askerler nasıl bu kadar çabuk Taliban'a teslim oldu sorgulamak gerek. Tahliyeyi tamamlar tamamlamaz öğrenilen dersleri gözden geçirmeliyiz.

- Afganistan'ın çöküşünü görmekten üzüntü duyuyorum.

- 2001'de terör tehdidi nedeniyle Afganistan'a gidilmişti. Şimdi yönetimi devralanların sorumluluğu, terör örgütlerinin tekrar yuvalanmasına izin vermemek.

"Öfkeyi anlıyoruz"

- Öfkeyi anlıyoruz ama planımız, başından beri, hep kalmak değildi. Yerel kapasiteyi inşa edip ayrılmaktı. Sorumluluk biraz da bu kadar çabuk çözülen Afgan siyasi liderliği ve ordusuna ait.

"Böylesine hızlı bir çöküş beklemiyorduk"

- ABD Taliban ile geri çekilme anlaşması imzaladıktan sonra diğer NATO üyeleri de askeri çekilmeyi destekledi. Risklerin farkındaydık ama sonsuza dek çatışmak yerine siyasi bir geçiş ve insani yardım temelli destek ön gördük. Ancak böylesine hızlı bir çöküş beklemiyorduk.

"NATO tahliyeyi sürdürmek için çalışıyor"

- Şu aşamada en önemlisi havalimanını açık tutmak; yeni yönetimin de ayrılmak isteyen herkese müsaade etmesi. Şu an NATO, havalimanını açık tutmak ve tahliyeyi sürdürmek için çalışıyor.

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