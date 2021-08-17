Kuzey Makedonya’nın bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararına Rusya’nın yanıtı gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, mütekabiliyet esasları gereği Kuzey Makedonya'ya karşılık verileceğini açıkladı.

Karşılıklı "istenmeyen kişi" ilanları

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 18 Mayıs'ta Rusya Federasyonu Üsküp Büyükelçiliğinden bir diplomatı, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi uyarınca "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Ülkede ayrıca, 2018'de Rus diplomat ve çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın İngiltere'de zehirlenmesi olayının ardından da bir Rus diplomat sınır dışı edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da 10 Haziran'da, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.