Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, başkent Üsküp'te düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin bir Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğruladı.

Diplomatla ilgili bilgilerin gizli olduğunu ve sınır dışı edilmesi hakkında detay veremeyeceğini kaydeden Osmani, şu açıklamayı yaptı:

"Dışişleri Bakanlığı, akredite yabancı diplomatların, Viyana Sözleşmesi ilkelerine aykırı davranışlarına ilişkin doğrulanmış ve belgelenmiş bilgiler aldığında, kendisinin ulusal güvenliğini ve bulunduğumuz ittifaktaki müttefiklerin güvenliğini korumak için önlemler alır. Öyle ki bilgi doğru."

Karşılıklı "istenmeyen kişi" ilanları

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, 18 Mayıs'ta Rusya Federasyonu Üsküp Büyükelçiliğinden bir diplomatı, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi uyarınca "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Ülkede ayrıca, 2018'de Rus diplomat ve çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın İngiltere'de zehirlenmesi olayının ardından da bir Rus diplomat sınır dışı edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da 10 Haziran'da, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.