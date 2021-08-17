Karimi, Twitter hesabından "Hayatta ve güvendeyim" notuyla yaptığı paylaşımda, Türk hükümetinin (Türk Büyükelçiliğinin), Slovak Film ve TV Akademisinin, Ukrayna hükümetinin ve İran'daki Slovak Büyükelçiliğinin kendisinin Kabil'den çıkmasına yardım ettiğini yazdı.

Karimi, kendisiyle birlikte 11 kişinin daha "kurtarıldığını" belirtti.

Afganistan'da Taliban Kabil'e ulaşmış, bunun ardından ülkeden ayrılmak isteyenler nedeniyle başkentteki havalimanında izdiham oluşturmuştu.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.