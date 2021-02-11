Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran’ın uranyum metali üretmeye başladığını açıkladı.

Grossi'nin açıklamasına göre, 8 Şubat'ta denetçiler, İran'ın İsfahan’daki üretim tesislerinde 3,6 gramlık uranyum metali üretildiğini doğruladı.

İran’ın bu hamlesi, 2015’te Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve ABD ile imzaladığı nükleer anlaşmanın yeniden ihlali anlamına geliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

İran, 5 Ocak'ta uranyumu yüzde 20 zenginleştirdiğini, 13 Ocak'ta nükleer silah üretiminde de kullanılan uranyum metali üretimi için çalışmalara başladığını duyurmuştu.