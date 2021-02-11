ABD Başkanı Biden, yardımcısı Kamala Harris ile Savunma Bakanlığı'nı (Pentagon) ziyaret etti.

Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, komutanlar ve sivil görevliler ile bir araya gelen Biden açıklamalarda bulundu.

Biden'ın Pentagon'da telaffuz ettiği tek ülke Çin oldu.

Biden, ABD'nin karşı karşıya kaldığı tehlike ve sınamalardan bahsederken, "Bugün Savunma Bakanlığı bünyesinde strateji, operasyonel konsept, kuvvet konumlandırma dahil birçok konuya odaklanacak yeni bir Çin Görev Gücü'nün kurulduğuna ilişkin bilgi aldım." dedi.

Biden, sivil ve askerlerden oluşan bu birimin gelecek aylarda Pentagon'a, Çin ile ilgili tavsiyeler sunacağını söyledi. Biden, Görev Gücü'nün Çin'e yönelik askeri ve ulusal güvenlik yaklaşımını gözden geçireceğini belirtti.

Savunma liderleri ile ulusal güvenlik önceliklerini konuştuklarını ifade eden Biden, askeri güç kullanmaya son çare olarak baktığını ifade etti. "Güç kullanımı son seçenek olmalı" diyen Biden, asker ve diplomatlar arasındaki iş birliğinin artacağını yineledi.

Görev Gücünün direktörlüğüne Ely Ratner atandı

Pentagon'dan Çin Görev Gücü ile ilgili yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı Çin Görev Gücü'nün ana odağının, Çin'e yönelik politika, program ve süreçlerinin analizi olacağı" denildi.

Görev Gücü'nün sivil ve asker olmak üzere toplam 15 kişiden oluşacağı ifade edildi.

Görev Gücü'nün direktörlüğüne Savunma Bakanlığı Özel Müsteşarı Dr. Ely Ratner atandı.