ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ilk kararlarıyla, dış politikada ağırlık merkezinin Orta Doğu ve Körfez olacağı mesajını verdi.

Biden; Orta Doğu'da İran, körfezde ise Yemen odaklı bir dış politika izleyeceğinin sinyallerini veriyor. Tahran'ı yeni bir nükleer anlaşma için masaya oturmaya zorlarken Yemen'e atadığı yeni özel temsilci ile sahada daha aktif olacağını söylüyor. Biden bu politikaları hayata geçirirken asker ve diplomatların eskisinden daha fazla iş birliği yapacağını belirtiyor.

İran ile şartlı müzakere

"Güç kullanımı son seçenek olmalı" diyen Biden'ın, dış politikada şartlı müzakere yolunu seçeceği belirtiliyor.

İran nükleer anlaşmaya dönüşünü savunan Biden, bu ülkeye yaptırımların kaldırılmasını, Tahran'ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3,67 seviyesine indirmesi şartına bağladı. İran'dan balistik füze programının yanı sıra Suriye, Lübnan, Irak ve Körfez'deki etkisini sona erdirmesini de istedi.

Biden İran'a karşı Suudileri destekliyor

Bu kararların ardında Yemen sorunu da öne çıkıyor. Biden, İran yanlısı Husiler ile Suudi Arabistan'ın saldırılarında arada kalan sivillerin hayatını kaybettiği Yemen'e özel temsilci atadı. Biden, savaşı bitirmeye çalışacaklarını açıkladı.

Suudiler'e hassas güdümlü bomba satışını durduran ancak İran'a karşı bu ülkeye desteği sürdüreceğini açıklayan, aynı zamanda İran yanlısı Husiler'i de terör örgütleri listesinden çıkarmaya çalışan Biden'in, bu politikalarının Washington'da tartışma yarattığı belirtiliyor.