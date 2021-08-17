Çin ordusu Tayvan yakınlarında kara ve hava tatbikatı yaptığını duyurdu.

Tatbikata gerekçe olarak ise ABD ve Tayvan yönetiminin provokasyon yaptığı öne sürüldü.ABD müdahalesinin Çin’in egemenliğini ve bölgesel barışı zedelediği savunuldu.

Kara ve hava tatbikatı gerçekleşti

Çin ordusunun tatbikatına hava ve deniz savaş araçları katıldı.

Çin’in tatbikatına Tayvan’dan "takipteyiz" karşılığı geldi. Tayvan ordusu "hava ve denizdeki gelişmeleri takip ediyoruz ve her şey için hazırlıklıyız" açıklaması yaptı.

ABD’den Tayban’a silah satışına onay

Geçtiğimiz haftalarda ABD Tayvan’a yeni silah satışına onay vermişti. Yeni paket 750 milyon dolarlık silah sistemlerinin Tayvan'a satışını içeriyor.

Pekin, Tayvan’ı Çin’in bir parçası olarak kabul ediyor. Tayvan hükümeti ise Pekin’in bu iddialarını reddediyor.