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Dünya
AA 25.11.2024 23:02

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a karşı açılan "seçimlere müdahale davasını" düşürdü

ABD Adalet Bakanlığı, ülkenin seçilmiş başkanı Donald Trump'a karşı, 2020 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla açılan davanın düşürüldüğünü açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a karşı açılan "seçimlere müdahale davasını" düşürdü
[Fotograf: Reuters]

Özel Yetkili Savcı Jack Smith​​​​​​​, bugün yaptığı açıklamada, Trump'a karşı seçimi engelleme davasını düşürdüğünü ve yargıca sunduğu mahkeme dosyasında davanın reddedilmesini talep ettiğini belirtti.

Smith'in açıklamasında, "(Adalet) Bakanlığının pozisyonu, Anayasa'nın bu davanın sanığın göreve başlamasından önce reddedilmesini gerektirmesi yönündedir." diye yazdı.

"Bu sonuç, sanığa karşı açılan davanın değerine veya gücüne dayanmamaktadır." ifadesine yer veren Smith, ABD hükümetinin, Trump'ın kovuşturulmasının esasına ilişkin "tutumunun değişmediğini" vurguladı.

Trump'ın Sözcüsü Steven Cheung yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığının bugün aldığı karar, Başkan Trump'a karşı Anayasaya aykırı federal davaları sonlandırıyor ve bu hukukun üstünlüğü için büyük bir zafer. ABD halkı ve Başkan Trump, adalet sistemimizin siyasi silahlandırılmasına derhal son verilmesini istiyor ve ülkemizi birleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Özel Savcı Smith, başkent Washington'da açtığı davada Trump'ı, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı.

Trump, seçim öncesi yaptığı mitinglerde, göreve geri döndüğünde Smith'i görevden alacağını söylemişti.

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