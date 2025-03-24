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Dünya
AA 24.03.2025 06:44

Abbas: İsrail suyu kullanarak Filistinlileri yerinden etmeye çalışıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistinlileri yerlerinden etmek için uzun yılladır suyu silah olarak kullandığını belirtti.

Abbas: İsrail suyu kullanarak Filistinlileri yerinden etmeye çalışıyor
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, "22 Mart Dünya Su Günü" münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Abbas, İsrail'in uluslararası insan hakları anlaşmalarını ihlal ederek, başta su olmak üzere tüm temel hizmetleri durdurup yardım girişlerini engelleyerek Filistin halkını zorla göç ettirmeye ve hatta yavaş yavaş öldürmeye çalıştığını ifade etti.

"Gazze'de bir litre su almak için saatlerce kuyrukta bekleyen, kirli su içen, gıda ve ilaçtan mahrum kalan, susuzluktan ölen ve diğer dünya çocukları gibi güven içinde yaşayamayan Filistinli çocukların meselesinden daha önemli bir meselenin olmadığını dünya bilmelidir" diyen Abbas, İsrail'in su kaynaklarında egemenlik kurarak uzun yıllardan bu yana suyu işkence, tehcir ve şantaj silahı olarak kullandığına işaret etti.

Abbas, İsrail'in su kaynaklarını yağmalayıp Filistinlilere su sağlanmasına yönelik tüm çabaları baltalayarak yürüttüğü su işgaline karşı bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Dünyaya çağrıda bulunan Abbas, İsrail'in, Gazze'deki su tesislerinin yüzde 85'inden fazlasını sistematik olarak yok etmesine, yaşamı yok etmek ve Filistinlileri yerinden etmek amacıyla Batı Şeria ve Gazze'deki su ve sanitasyon altyapısını hedef almasına karşı fiili adımlar atılmasını istedi.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 2 Mart'ta her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta elektrik tedarikini kesmiş, 18 Mart'ta da yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

İsrail'in elektrik tedarikini kesmesiyle Deyr el-Belah'taki merkezi deniz suyu arıtma tesisi devre dışı kalmıştı.

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