Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Lüksemburg’da toplandı.

Üye ülkeler, Rus muhalif Aleksey Navalniy'nin zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanması için prensipte anlaştı.

Toplantıya başkanlık eden Josep Borrell, "Karabağ’daki ateşkese nasıl destek verebileceğimizi konuştuk. Bölgedeki tüm aktörler de silahlı çatışmayı önleyecek adımlar atmalı” dedi.

Borrell, Maraş Sahili’nin açılması kararının da Yunanistan ve Rum Yönetimi’ni rahatsız ettiğini belirtti, ilan edilen son navteksi kaygı verici olarak niteledi.