AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da yaptığı Dış İlişkiler Konseyi toplantısından sonra gazetecilere açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya ve Fransa'nın yaptırım önerisinin tüm üyeler tarafından desteklendiğini söyledi.

Borrell, yasaklı kimyasal maddelerin silah olarak kullanımına AB'nin güçlü bir karşılık vermesini ele aldıklarını belirterek, yaptırımların uygulaması için teknik hazırlıkların ve belgelerin hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.

Yaptırımların Rusya'nın istihbarat örgütünden bazı kişilere yönelik seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içereceği belirtiliyor.