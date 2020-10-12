Haber Giriş: Kaynak: AA
AB ülkeleri Rusya'ya 'Navalnıy' yaptırımları için uzlaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasında prensipte mutabık kaldı.
AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da yaptığı Dış İlişkiler Konseyi toplantısından sonra gazetecilere açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya ve Fransa'nın yaptırım önerisinin tüm üyeler tarafından desteklendiğini söyledi.
Borrell, yasaklı kimyasal maddelerin silah olarak kullanımına AB'nin güçlü bir karşılık vermesini ele aldıklarını belirterek, yaptırımların uygulaması için teknik hazırlıkların ve belgelerin hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.
Yaptırımların Rusya'nın istihbarat örgütünden bazı kişilere yönelik seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içereceği belirtiliyor.
Etiketler: Navalnıy rus muhalifSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 18:03
Son Haberler
- 19:15
- 18:47
- 18:42
- 18:33
- 18:07
Sıradaki Haber
Kızılay şehidi Kıdıman'ın adı Suriye'de yaşatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz