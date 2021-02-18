Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Navalny hakkında dün yaptığı talebini hatırlattı.

Navalny'nin bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Borrell, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi taraflarından olan Rusya'nın uluslararası taahhütlerine uymasını bekliyoruz" dedi.

The #ECHR ruled Alexei @navalny should be released immediately. The EU reiterates its call on the Russian authorities to do so without delay. We expect Russia to comply with its international commitments as signatory of the European Convention on Human Rights. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 18, 2021

Navalyn'nin sağlığı yeterli korunmuyor

AİHM'den dün yapılan açıklamada, Rusya'nın Navalny'nin hayatı ve sağlığı için yeterli korumayı sağlamadığı, Rus muhalifin serbest bırakılması gerektiği belirtilmişti.

Navalny'e hapis cezası

Navalny, 22 Ağustos 2020'de zehirlendiği iddiasıyla Berlin’e götürülmüş ve burada tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta ülkeye giriş yaparken Moskova'da havaalanında tutuklanarak hapse konulmuştu.

Rusya mahkemesi, Navalny'e geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalny'nin kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.