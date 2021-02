Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Navalny hakkında dün yaptığı talebini hatırlattı.

Navalny'nin bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Borrell, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi taraflarından olan Rusya'nın uluslararası taahhütlerine uymasını bekliyoruz" dedi.

The #ECHR ruled Alexei @navalny should be released immediately. The EU reiterates its call on the Russian authorities to do so without delay. We expect Russia to comply with its international commitments as signatory of the European Convention on Human Rights.