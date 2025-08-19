AB liderleri, Ukrayna'da barış için ABD ile ortak çabaları ilerletme taahhüdünü yineledi

Costa, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla dün Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek için düzenlediği AB Konseyi toplantısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

AB ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Konsey toplantısının akabinde Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını bildiren Costa, "AB'nin Ukrayna'ya olan birlik ve sarsılmaz desteğinin yanı sıra Rusya üzerindeki baskıyı sürdürme kararlılığımızı vurguladım." ifadelerini kullandı.

Costa, en önemli önceliğin katliamı durdurmak, esir değişimini iletmek, tutuklu değişimini ilerletmek ve Rusya tarafından kaçırılan çocukların geri dönüşünü sağlamak olduğunu bildirdi.

AB Konseyi Başkanı, "Somut ve temel güvenlik garantileri üzerinde ABD ile çalışacağız. Zelenskiy ve ABD ile adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için sonraki adımları hazırlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Costa, Ukrayna'yı AB üyeliği yolunda destekleme taahhüdünü de yineledi.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.