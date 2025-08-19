Parçalı Bulutlu 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.08.2025 17:32

AB liderleri, Ukrayna'da barış için ABD ile ortak çabaları ilerletme taahhüdünü yineledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna konusunda AB Konseyini toplamasının ardından Ukrayna'yı desteklemeye devam ve ABD ile barış çabalarını ilerletme mesajı verdi.

AB liderleri, Ukrayna'da barış için ABD ile ortak çabaları ilerletme taahhüdünü yineledi

Costa, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla dün Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek için düzenlediği AB Konseyi toplantısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

AB ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Konsey toplantısının akabinde Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını bildiren Costa, "AB'nin Ukrayna'ya olan birlik ve sarsılmaz desteğinin yanı sıra Rusya üzerindeki baskıyı sürdürme kararlılığımızı vurguladım." ifadelerini kullandı.

Costa, en önemli önceliğin katliamı durdurmak, esir değişimini iletmek, tutuklu değişimini ilerletmek ve Rusya tarafından kaçırılan çocukların geri dönüşünü sağlamak olduğunu bildirdi.

AB Konseyi Başkanı, "Somut ve temel güvenlik garantileri üzerinde ABD ile çalışacağız. Zelenskiy ve ABD ile adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için sonraki adımları hazırlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Costa, Ukrayna'yı AB üyeliği yolunda destekleme taahhüdünü de yineledi.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği ABD Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Lavrov: Rusya'nın güvenliği olmadan Ukrayna'da çözüm olmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Suriye'de 63'ten fazla toplu mezar belgelendi
17:28
DMM: Orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir
17:22
Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
17:02
Sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde olacak
16:48
Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşikteyiz
16:32
e-TEP sonuçlarına ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabiliyor
Hoi An’ın simgesi Japon Köprüsü, tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
Hoi An’ın simgesi Japon Köprüsü, tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ