Brüksel'de toplanan Dışişleri Konseyi toplantısının açılışında Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının beşinci yılı vesilesiyle bir konuşma yapan Mogherini, son beş yılda Kırımlı Tatarlara yönelik sistematik insan hakları ihlalleri gerçekleştiğine dikkati çekti.

Mogherini, "Tüm insan hakları ihlallerinin soruşturulmasını talep ediyoruz." diyerek, Rusya'nın Kırım bölgesindeki Sivastopol kentinde askeri gücünü artırmasının Karadeniz'deki güvenlik durumunu ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

"AB Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacak"

Kerç Boğazı'nda geçen sene artan gerginliğin Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının bir sonucu olduğuna işaret eden Mogherini, bu nedenle geçen hafta 8 Rus yetkiliye yaptırım kararı alındığını anımsattı.

Mogherini, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirterek "AB, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımıyor ve tanımayacak." vurgusunu yaptı. AB'nin bu konuda dayanışma içinde olduğunu ve Kırım'ı gündemde tutmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA