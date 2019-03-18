Somali medyasında yer alan haberlere göre, Orta Şabel ilinin Adale bölgesinde 2 kabile arasında otlak anlaşmazlığı nedeniyle çatışma çıktı.

Bölgenin bağlı bulunduğu Hirshabelle eyaleti yöneticileri, durumun sakinleşmesi için çaba gösterdiklerini ancak şimdiye kadar 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını dile getirdi.

Hirshabelle eyaleti milletvekili Muhammed Abdulle Muhamud ise çatışmalardan, sağduyuyla hareket etmediklerini söylediği yerel yöneticileri sorumlu tuttu.

2 kabile arasında geçen hafta da benzer bir çatışmanın çıktığı ve yerel liderlerin araya girmesiyle sorunun çözüldüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA