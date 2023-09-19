Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.09.2023 22:01

AB Katalanca, Baskça ve Galiçyacayı resmi dilleri arasına almayı görüştü

Avrupa Birliği (AB), İspanya'nın talebi üzerine, bu ülkede konuşulan Katalanca, Baskça ve Galiçyacayı resmi dilleri arasına almayı görüştü ancak henüz anlaşmaya varamadı.

AB Katalanca, Baskça ve Galiçyacayı resmi dilleri arasına almayı görüştü
[Fotograf: Reuters]

AB Dönem Başkanı İspanya'nın Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Sekreteri Pascual Ignacio Navarro Rios​​​​​​​, Brüksel'deki Genel İşler Konseyi toplantısının ardından basına açıklamada bulundu.

Rios, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarını buluşturan toplantıda, İspanya'nın Katalan, Bask ve Galiçya dillerinin AB'nin resmi dilleri arasına alınması talebinin tartışıldığını belirtti.

Görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade eden Rios, bakanların bu konuyla ilgili çalışmayı sürdürmekte mutabık kaldığını bildirdi.

Rios, hangi ülkelerin karşı çıkıp hangilerinin öneriyi desteklediği ve muhtemel takvimle ilgili sorulara yanıt vermedi.

İspanya hükûmeti, Katalanca, Baskça ve Galiçyaca dillerinin AB kurumları içinde resmi kabul görüp kullanılması için girişim başlatmıştı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanya'nın ortak dillerinin AB'de kullanılması için hükümet olarak her şeyi yapacaklarını" belirtmiş, "Burada azınlık dillerden bahsetmiyoruz. Bunlar, milyonlarca kişinin konuştuğu diller. Katalancayı 10 milyondan fazla kişi konuşuyor. Yani, AB'deki birçok resmi dilden daha yaygın." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
İsrail güçlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:27
Ermenistan'da bir grup, hükümet binası önünde toplandı
22:22
Lafarge soruşturmasına ilişkin karar 7 Kasım'da belli olacak
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
22:19
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den, Erdoğan'ın BM'de verdiği mesajlara destek
22:09
Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerine "teslim olun" çağrısı
22:03
Mersin'de orman yangını
Derne'de felakete yol açan El-Bilad Barajı görüntülendi
Derne'de felakete yol açan El-Bilad Barajı görüntülendi
FOTO FOKUS
"TCG Batıray" denizaltısı havuza çekildi
"TCG Batıray" denizaltısı havuza çekildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ