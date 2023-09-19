AB Katalanca, Baskça ve Galiçyacayı resmi dilleri arasına almayı görüştü

AB Dönem Başkanı İspanya'nın Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Sekreteri Pascual Ignacio Navarro Rios​​​​​​​, Brüksel'deki Genel İşler Konseyi toplantısının ardından basına açıklamada bulundu.

Rios, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarını buluşturan toplantıda, İspanya'nın Katalan, Bask ve Galiçya dillerinin AB'nin resmi dilleri arasına alınması talebinin tartışıldığını belirtti.

Görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade eden Rios, bakanların bu konuyla ilgili çalışmayı sürdürmekte mutabık kaldığını bildirdi.

Rios, hangi ülkelerin karşı çıkıp hangilerinin öneriyi desteklediği ve muhtemel takvimle ilgili sorulara yanıt vermedi.

İspanya hükûmeti, Katalanca, Baskça ve Galiçyaca dillerinin AB kurumları içinde resmi kabul görüp kullanılması için girişim başlatmıştı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanya'nın ortak dillerinin AB'de kullanılması için hükümet olarak her şeyi yapacaklarını" belirtmiş, "Burada azınlık dillerden bahsetmiyoruz. Bunlar, milyonlarca kişinin konuştuğu diller. Katalancayı 10 milyondan fazla kişi konuşuyor. Yani, AB'deki birçok resmi dilden daha yaygın." ifadesini kullanmıştı.