Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.09.2023 20:26

İsrail güçlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü

İsrail askerleri fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açtı, olayda 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Han Yunus-İsrail sınırında düzenlenen protestolara müdahale etti.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 25 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti, biri ağır 11 Filistinli yaralandı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için üç gündür Gazze Şeridi sınırında gösteriler düzenleniyor.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskını

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre dini yılbaşı "Roş Haşanah Bayramı" bahanesiyle 17 Eylül'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail polisi, baskın öncesi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek bazı Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırmıştı.

Yahudi dini bayramları dönemi, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" ile 17 Eylül Cuma günü başladı. Yahudi bayramlarının art arda geldiği bu dönem, 8 Ekim'de sona erecek.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Azerbaycan'dan Fransa'ya yanıt: Azerbaycan karşıtı girişimlerde Ermenistan'dan bile daha aktifsiniz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:41
"TCG Batıray" denizaltısı havuza çekildi
20:34
Azerbaycan'dan Fransa'ya yanıt: Azerbaycan karşıtı girişimlerde Ermenistan'dan bile daha aktifsiniz
20:17
Sağlık Bakanı Koca'dan Eris varyantına ilişkin açıklama
20:20
Rekabet Kurulu: Maçkolik hakkında soruşturma açıldı
20:08
Ermenistan'ın politikaları 30 yıldır Karabağ'da tansiyonu yükseltiyor
20:43
Azerbaycan: Karabağ'da 60'tan fazla muharebe mevzisi kontrolümüze geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 78’nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 78’nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti
FOTO FOKUS
"TCG Batıray" denizaltısı havuza çekildi
"TCG Batıray" denizaltısı havuza çekildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ