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Dünya
AA 26.06.2024 19:40

AB: Karadağ üyelik müzakerelerinde son aşamaya geçmeye hazır

Avrupa Birliği, Karadağ'ın üyelik müzakerelerinde son aşamaya geçmeye hazır olduğunu açıkladı.

AB: Karadağ üyelik müzakerelerinde son aşamaya geçmeye hazır
[Fotograf: AFP]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB)-Karadağ üyelik müzakerelerinde 23 ve 24. fasılların görüşüldüğü 16. Katılım Konferansı yapıldı.

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in başkanlık ettiği toplantıya AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de katıldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Karadağ'ın hukukun üstünlüğü konulu 23. ve 24. fasıllarında kaydettiği ilerleme değerlendirildi ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin yol gösterici bilgiler verildi.

AB, Karadağ'ın ilgili fasıllara ilişkin ana kriterleri karşıladığına karar verdi.

Görüşme sonrası Lahbib, Spajic ve Varhelyi ile düzenlediği ortak basın toplantısında Karadağ'ın üyelik müzakerelerinin son aşamasına geçmeye hazır olduğunu teyit etti.

Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı 2012'de alınmıştı

Karadağ'ın 23. ve 24. fasılların giriş kriterlerini karşılamak için gerekli yasa ve reformları kabul ettiğini ifade eden Lahbib, AB'nin Karadağ'ın başarılarını takdir ettiğini dile getirdi.

Lahbib, "Ülke, hukukun üstünlüğü kriterlerini karşılayarak önemli bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Bu ilerleme şimdi Karadağ'ın kalan fasılları geçici olarak kapatmasına olanak tanımaktadır." dedi.

Varhelyi de kararı "tarihi an" olarak nitelendirerek "Bugün Karadağ'ın AB üyeliği yolunda nihayet ilerlediğine tanık olduk. Karadağ ile müzakerelerimizin son aşamasını açacağız. Bu, katılım müzakerelerinin son aşamasıdır ve katılımın hemen gerçekleşeceği anlamına gelmektedir." şeklinde konuştu.

Spajic de ülkesinin bu noktaya gelebilmek için için 11 yıl beklediğini anımsatarak, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karadağ, 2006'da bağımsızlığını ilan ettikten kısa süre sonra, Aralık 2008'de, AB'ye üyelik başvurusu yaptı ve adaylık statüsünü Aralık 2010'da aldı.

Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı, Haziran 2012'de alındı.

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