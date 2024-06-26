Avustralya'da Filistin'in tanınmasını destekleyen senatöre ceza

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, iktidardaki İşçi Partisi'nin senatörü Fatima Payman'ın cezasına ilişkin açıklama yaptı.

Albanese, Yeşiller Partisi'nin önergesini desteklemesi nedeniyle Payman'ın gelecek hafta yapılacak parti meclisi toplantısına katılmaktan men edildiğini duyurdu.

Öte yandan bazı parlamento üyeleri, Payman'ın cezasının "hafif" olduğunu savunarak, buna benzer durumlarda genelde karşıt partiyle hareket eden parlamento üyesinin partisinden atıldığını belirtti.

Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanınması için Parlamento'ya sunulan önerge dün ikinci kez reddedilmişti. Parlamentoda 2022'de ilk başörtülü kadın olarak göreve başlayan Payman, önergeye destek veren tek İşçi Partili senatör olmuştu.

Daha önce de Parlamento'nun alt kanadında mayısın sonunda yapılan oylamada Yeşiller Partisi'nin Filistin'in tanınmasını içeren önergesi reddedilmişti.

Avustralya'da Müslümanlar, Gazze tutumu nedeniyle hükümete "sırtını döndü"

Yaklaşık 25 milyon nüfuslu Avustralya'da sayıları 1 milyona yaklaşan Müslümanlar kayda değer bir blok oluştururken, anket ve kamuoyu yoklaması yapan Redbridge şirketi, İşçi Partisinin güçlü olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'e bağlı Calwell bölgesinde nüfusun yüzde 13'ünü oluşturan Müslümanlara hükümetin Gazze'deki savaşa dair tutumunu sordu.

Avustralya'da yapılan ankette, Müslümanların, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye dair tutumu nedeniyle İşçi Partisi hükümetine "sırtını döndüğü" tespit edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 400'e ulaşırken, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı da 553 oldu.

İsrail Cezaevi İdaresinin verilerine göre, haziran ayının başından bu yana İsrail hapishanelerinde 9 bin 112 Filistinli bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.