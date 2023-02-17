Reynders ve Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, Brüksel'de AB'nin yaptırımlar çerçevesinde dondurulan Rus varlıklarına yönelik kurduğu "Dondurma ve El Koyma Görev Gücü" toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya yönelik çeşitli yaptırımlar uygulamaya koyduklarını anımsatan Reynders, "Oligarklar ve yaptırım listesindeki kuruluşların toplam 21,5 milyar euroluk mal varlığını dondurma fırsatı bulduk" ifadesini kullandı.

Reynders, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin de dondurulmuş konumda olduğunu anımsatarak, "Rusya Merkez Bankası rezervleri gibi farklı türden başka varlıklar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bloke etmek veya dondurmak ilk adım"

Yeni varlıkların dondurulması üzerinde çalıştıklarını ifade eden Reynders, tahvil bono ve menkul kıymetlere yönelik hizmetler sunan Euroclear'da da bazı dondurulmuş işlemler yer aldığını hatırlattı.

Reynders, "Farklı türden varlıkları bloke etmek veya dondurmak ilk adımdı" değerlendirmesinde bulundu.

İkinci adımın ceza gerektiren suçların belirlenmesi ile birlikte varlıkların müsadere süreci olduğuna dikkati çeken Reynders, "Her türlü suçun bütün faillerinin adalet önüne çıkarılmasından ve Rusya'nın Ukrayna'daki yıkımın yeniden inşası ile zararın tazmini için ödeme yapmasından emin olmak istiyoruz" dedi.

"Rus devletinden de tazminat almak son derece önemli"

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin de Ukrayna ve halkının kayıplarının Rus fon ve varlıklarıyla tazmin edilmesi gerektiğini belirtti.

Kostin, "Farklı yasal araçlar olabilir. Ancak, Ukraynalılar için yalnızca saldırgana yardım eden kişilerden değil, aynı zamanda Rus devletinden de tazminat almak son derece önemli" diye konuştu.

Başta AB olmak üzere Batı ülkeleri savaş ve uygulamaya koydukları yaptırımlar kapsamında Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 300 milyar eurosunu dondurmuştu.

AB Komisyonu tarafından geçen yılın mart ayında kurulan Dondurma ve El Koyma Görev Gücü, bireylere ve şirketlere yönelik AB yaptırımlarının uygulanmasında daha iyi koordinasyon sağlamak için düzenli toplantılar gerçekleştiriyor.