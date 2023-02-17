"Asrın felaketi"nden en çok etkilenen kentlerden Hatay'da yürütülen çalışmalara İspanyol Teknik Yardım Müdahale Timi (START) de destek sağlıyor.

İspanyollar yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra kurdukları sahra hastanesinde depremzedelerin tedavilerine katkı sunuyor.

Kentte yardım görevlisi, itfaiyeci, avukat, hemşire, ebe ve farklı uzmanlık alanları bulunan ekipten oluşan START, günde 200 hastaya bakılabilen, 7 büyük ve 15 küçük ölçekli ameliyat yapma kapasitesine sahip sahra hastanesinde hizmet veriyor.

"Her hastanın bir hikayesi var"

Sahra hastanesinde görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Juan Carlos Martinez Escoriaza, depremin vurduğu şehirlerde çok sayıda sahra hastanesi kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Afetzedelere yönelik yardımlarda profesyonellerle çalışılması ve bu tür hastanelerin konuşlandırmaya hazır olmasının önemine işaret eden Escoriaza, "Bu konuda önemli olan şey İspanya'da daha önce eğitim almamız ve yardım edebilmenin gerçek formülü olan hemen ayrılmaya hazır olmamızdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından koordine edilen bu tip hastaneler verimlidir " dedi.

"Gördüğümüz her hastanın bir hikayesi var " ifadesini kullanan Escoriaza, afette bazı doktorların da yaşamını yitirmesinden dolayı bazı hastaların özel takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Escoriaza, "Burada beni en çok çocuklar etkiledi. Pediatri bölümümüze gelip su isteyen bir çocuk, sadece su... Bana akıl almaz geliyor ve içimizi parçalıyor " diye konuştu.