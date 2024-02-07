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Dünya
AA 07.02.2024 21:32

AB 2030'a kadar ilk küçük modüler reaktörü kurmayı hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Avrupa'da küçük modüler reaktörlerin (SMR) 2030 yılına kadar kurulmasını sağlamak için endüstriyel bir ittifak kurmaya karar verdiklerini söyledi.

AB 2030'a kadar ilk küçük modüler reaktörü kurmayı hedefliyor
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Simson, AB Komisyonunun 2040 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 90 azaltma tavsiyesine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karbon emisyonlarının 2040'a kadar yüzde 90 düzeyinde azaltılmasının enerji sistemini değiştireceğini ve sektörün neredeyse tamamen karbondan arınması anlamına geleceğine dikkati çeken Simson, bunun için yenilenebilir kurulumunun daha da hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Simson, özellikle enerji yoğun sanayilerin yeni teknolojileri entegre edeceklerini ve üretim süreçlerini modernleştireceklerini belirterek, konutların enerjiyi daha verimli kullanacaklarını ve ısı pompalarına yöneleceklerini anlattı.

Emisyonları düşürmek için Avrupa genelindeki altyapı haritasının yeniden hazırlanması gerektiğine işaret eden Simson, gaz hatlarının, hidrojen veya karbon taşımak üzere yeniden tasarlanacağını söyledi.

Simson, Avrupa'nın enerji alanında uzun süre çok yüksek düzeyde yatırım çekmesi gerektiğini belirterek, "2030 ile 2040 arasında enerji sektörüne yılda 670 milyar avro yatırım yapmaya hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın SMR teknolojisinde önemli uzmanlığa ve değer zincirine sahip olduğunu vurgulayan Simson, "İlk reaktörlerin 2030 yılına kadar devreye alınmasını sağlamak üzere bu hafta küçük modüler reaktörlere ilişkin bir endüstriyel ittifak kurmaya karar verdik." diye konuştu.

Simson, ittifaka katılacak ülkelerin en yüksek nükleer güvenlik ve çevre standartlarına uyacağını belirtti.

Dünya çapında yaklaşık 70 SMR konsepti geliştirme aşamasında bulunuyor. Bunlar geleneksel nükleer santrallere göre daha küçük boyutlarda tasarlanıyor.

SMR'ler 10 ila 300 megavatsaat arasında elektrik üreten nükleer reaktörler olarak tanımlanıyor.

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