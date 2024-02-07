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Dünya
AA 07.02.2024 20:57

Netanyahu: Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunarak, Gazze'nin güneyindeki Rafah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söyledi.

Netanyahu: Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdik

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetti.

Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı.

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik." diye konuştu.

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