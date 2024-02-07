Açık 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.02.2024 19:11

Zimbabve, ölüm cezasını kaldırıyor

Zimbabve kabinesi, cinayet işleyenlere ölüm cezası verilmesini öngören yasayı kaldırma kararı aldı.

Zimbabve, ölüm cezasını kaldırıyor

Enformasyon Bakanı Jenfan Muswere, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, meclisin gönderdiği ve 1 yıldır kabinede bekleyen kanun değişikliği teklifinin kabul edildiğini duyurdu.

Muswere, yasanın kaldırılması sonrası anayasada katillere ölüm cezası yerine uzun süreli hapis cezalarının verilmesini içeren bir düzenlemenin yapılacağını söyledi.

Mecliste uzun tartışmalara yol açan teklif, ağırlaştırılmış cinayet suçlarında uygulanıyordu.

İngiliz sömürge döneminden kalma ölüm cezası, 2005'ten bu yana ülkede hiçbir suçluya verilmedi.

Sıradaki Haber
İşgal altındaki Batı Şeria'da, savaşın gölgesinde "Gazze'den 100 tablo" sergisi düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:14
CHP adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak
20:08
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
20:04
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini kabul etti
20:16
Hibe olarak dağıtılan defne fideleri çiftçilere gelir kapısı oldu
19:56
Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi
19:23
Dışişleri'nden Pakistan'a terörle mücadelede destek mesajı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
FOTO FOKUS
Bakan Kacır: Tarihte yeni bir sayfa açtı, yolun açık olsun Gezeravcı
Bakan Kacır: Tarihte yeni bir sayfa açtı, yolun açık olsun Gezeravcı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ