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Dünya
AA 07.02.2024 18:18

Anketlerde Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93'ünü aldı

Azerbaycan'da sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldı.

Anketlerde Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93'ünü aldı

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