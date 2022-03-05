Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
66 bin Ukraynalı erkek savaşmak için ülkesine döndü
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Savunma Bakanlığı 66 bin 200 Ukraynalı erkeğin savaşmak için yurt dışından ülkesine döndüğünü açıkladı.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov yaptığı açıklamada, 66 bin 224 Ukraynalı erkeğin Rusya'nın saldırısına karşı mücadeleye katılmak için yurt dışından döndüğünü söyledi.
Reznikov, "Şu anda ülkelerini korumak için yurt dışından binlerce adam döndü. Ukraynalılar, biz yenilmeziz" dedi.
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