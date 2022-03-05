Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov yaptığı açıklamada, 66 bin 224 Ukraynalı erkeğin Rusya'nın saldırısına karşı mücadeleye katılmak için yurt dışından döndüğünü söyledi.

Reznikov, "Şu anda ülkelerini korumak için yurt dışından binlerce adam döndü. Ukraynalılar, biz yenilmeziz" dedi.