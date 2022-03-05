Rusya: Ukrayna'da 2 bin 37 askeri altyapı tesisi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 37 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.
Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Jitomir’de NLAW ve Javelin tanksavar sistemlerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiğini belirtti.
Konaşenkov Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberini daraltmaya devam ettiğini söyledi:
"Pribrajenka, Komsomolskoye, Zagornoye, Dorojniyanka, Reşetilovskoye, Konstantinovka, Şevçenko, Çubarevka, Proletarska ve Lyubimovka yerleşim yerlerini ele geçirdik."
Konaşenkov Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini söyledi:
"Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 2 bin 37 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor.
Ukrayna ordusuna ait 66 uçak, 708 tank ve zırhlı araç, 74 çok namlulu roketatar, 261 havan topu ve 56 insansız hava aracının imha edildi"
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