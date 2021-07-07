Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
600 metre yükseklikte 2,1 kilometre yürüdüler
Alman ip cambazları, 600 metre yükseklikte 2,1 kilometre uzunluğundaki ipte yürüdü.
İsveç'in kuzeyindeki Lapporten Vadisi, yerden yüzlerce metre yükseklikte bir rekora sahne oldu.
U şeklinde bir vadide iki dağın zirvesine kamplar kurulup hat çekildi, rüzgarın yönü hesaplandı.
İki günlük hazırlığın ardından 4 Alman ip cambazı, 600 metre yükseklikte tam 2 bin 130 metre uzunluğundaki hat üzerinde yürüdü.
Yılın bu zamanlarında güneşin de batmamasını fırsat bilen ip cambazları ip üzerindeki zorlu yolculuğu başarıyla tamamladı.
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