Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransa'da denizdeki çöpleri robot topluyor
Fransa'nın güney sahillerinde denizdeki çöp, yüzen robot sayesinde daha kolay toplanıyor. Robot erişilemeyen dar alanlara da girebiliyor.
Fransa'da, kumanda ile çalıştırılan Jellyfishbot adlı robot, Cassis limanında dolaşarak, sudaki çöpleri temizliyor.
Küçük bir bavul büyüklüğündeki robot, erişilemeyen yerlerden dar alanlara kadar her yere ulaşabiliyor.
Denizdeki plastik poşetleri, içecek şişelerini, maskeleri topluyor.
Etiketler: Fransa
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