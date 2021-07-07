Fransa'da, kumanda ile çalıştırılan Jellyfishbot adlı robot, Cassis limanında dolaşarak, sudaki çöpleri temizliyor.

Küçük bir bavul büyüklüğündeki robot, erişilemeyen yerlerden dar alanlara kadar her yere ulaşabiliyor.

Denizdeki plastik poşetleri, içecek şişelerini, maskeleri topluyor.